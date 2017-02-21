FETÖ elebaşı Gülen'den referandum talimatı

Yenibirlik gazetesinin haberine göre, FETÖ’cüler algı operasyonunu yönetirken kendi kimliklerini gizliyor. Pensilvanya'daki teröristbaşı Gülen'den FETÖ’cülere yeni bir talimat geldi.

"CHP'Lİ VE ATATÜRKÇÜ GİBİ GÖRÜNÜN"

Türkiye’deki ve yurt dışındaki yandaşlarına "gerçek kimliklerinizi bir tarafa bırakın CHP’li Atatürkçü bir üslupla yaklaşın." talimat üzerine harekete geçen FETÖ’cüler, toplum içinde ve sosyal medyada CHP'li ve Atatürkçü gibi görünerek AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diktatörlük peşinde olduğu propagandasıyla algı operasyonu yönetmeye başladı.