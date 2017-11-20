FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı için karar verildi

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ün ve avukatları katıldı.
MAHKEME CEZAYI KESTİ
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Feti Ün 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2016'DA TUTUKLANMIŞTI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Feti Ün, 11 Kasım 2016'da tutuklanmıştı.
Ün'ün, terör örgütü elebaşı Gülen ile kapatılan Zaman gazetesinin basıldığı, geçen yıl kayyum atanan İzmir'deki Kule Matbaası'nın da avukatlığını yaptığı belirtilmişti.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, hazırladığı iddianamede Ün hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açmıştı.