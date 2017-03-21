FETÖ elebaşı Gülen'in Hidayet Karaca talimatı

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ana davasına ilişkin hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Gülen'in tutuklu Hidayet Karaca ile 63 polis hakkında şifreli konuşmaları yer aldı.

FETÖ'CÜ HAKİMLERE TALİMAT

Sabah'ın haberine göre; Gülen, 19 Nisan 2015'teki konuşmasında "Onları en çabuk zamanda çok rahatlıkla salıver. Günahların kefaret olabilecek şeylere onları hidayet eylesin." sözleriyle hakimlere tahliye işareti verdi.

5 GÜN SONRA HAREKET GEÇTİLER

Bu şifreli talimattan 5 gün sonra İstanbul 29. ve 32. Asliye Ceza Mahkemesi hakimleri, Karaca ve 63 polis hakkında tahliye kararı çıkardı. Ancak Hidayet Karaca, cezaevinden çıkamadı.