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FETÖ elebaşı Gülen'in Hidayet Karaca talimatı

Eli kanlı terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in Hidayet Karaca için verdiği tahliye talimatı, iddianameye girdi.

21.03.2017 - 10:24
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15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ana davasına ilişkin hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Gülen'in tutuklu Hidayet Karaca ile 63 polis hakkında şifreli konuşmaları yer aldı.

FETÖ'CÜ HAKİMLERE TALİMAT

Sabah'ın haberine göre; Gülen, 19 Nisan 2015'teki konuşmasında "Onları en çabuk zamanda çok rahatlıkla salıver. Günahların kefaret olabilecek şeylere onları hidayet eylesin." sözleriyle hakimlere tahliye işareti verdi.

5 GÜN SONRA HAREKET GEÇTİLER

Bu şifreli talimattan 5 gün sonra İstanbul 29. ve 32. Asliye Ceza Mahkemesi hakimleri, Karaca ve 63 polis hakkında tahliye kararı çıkardı. Ancak Hidayet Karaca, cezaevinden çıkamadı.

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