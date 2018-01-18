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FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni tutuklandı

İstanbul'da gözaltına alınan Tavus Bin Keysan Gülen'in "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verildi.

AA | 18.01.2018 - 20:42..
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince Ümraniye'de gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Yenikent Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Fetullah Gülen'in yeğeni Tavus Bin Keysan Gülen, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Gülen, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla tutuklandı.

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni tutuklandı

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