FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni tutuklandı

İstanbul'da gözaltına alınan Tavus Bin Keysan Gülen'in "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verildi.

Endonezya'da tarlada tek başlarına gezinirken yakalanan genç bir çift, polis ve imamların eşliğinde zorla dünyaevine girdiler.

Avrupa şehirlerindeki fırtına ve kar yağışı birçok şehri alarma geçirirken, fırtına nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

1 TÜSİAD isim değiştirdi Cinsiyet eşitliğini sağlamak için "İşadamları" kelimesi "İşinsanları" olarak revize edildi.

2 Ertuğrul Sağlam İran ekibi Traktör'le anlaştı Son olarak Malatyaspor'u çalıştıran Ertuğrul Sağlam, İran'ın Traktör Sazi takımıyla anlaşmaya vardığını açıkladı.

3 Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı CHP'nin kendi seçmeninden çalınmış bir parti olduğunu belirten Yılmaz Özdil, bu tablonun değişmesi için adaylığını açıklayan Kocasakal'ı işaret etti.

4 Türkiye düşmanları Erdoğan karşıtı haberde buluştu Cem Özdemir, BAE tarafından finanse edilen yayın organında Erdoğan'ı hedef aldı. Haberi Cengiz Çandar paylaştı, YPG'li Salih Müslim de retweet etti.

5 Suriye'den küstah Afrin tehdidi Suriye Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Afrin operasyonuna ilişkin tehdit niteliğinde küstah bir açıklama geldi.

6 Su taşkınları İzmirlilerin çilesi oldu Meteoroloji'nin günler öncesinden uyardığı aşırı yağışlar İzmir'de hayatı felç etti. Su taşkınlarından etkilenen insanlar Anadolu Ajansı'nın objektiflerine yansıdı.