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FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenleri Trabzon'da tutuklandı

FETÖ terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in 2 yeğeninin de aralarında bulunduğu 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

13.02.2017 - 19:21
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Trabzon merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in 2 yeğeninin de aralarında bulunduğu 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN YEĞENLERİ TUTUKLANDI

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşma kapsamında Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğenleri A.G. ve R.G. ile diğer şüpheliler K.G, M.A, İ.H.Ş, M.Ç, Z.T, S.D. ile İ.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Trabzon Adliyesine sevk edilen zanlılardan Gülen'in yeğenleri A.G. ve R.G. ile K.G, M.A, İ.H.Ş, M.Ç, Z.T çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

S.D. ve İ.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlılar, Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce Trabzon, İstanbul, Adana, Kocaeli, Erzurum, Giresun ve Samsun'da FETÖ'ye yönelik daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. 7 kişinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

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