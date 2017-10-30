FETÖ elebaşına yazılan mektupta Nazlı Ilıcak detayı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 kişi hakkında açılan davanın iddianamesinde yer verilen mektupta, FETÖ şüphelisi eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'in, Ilıcak hakkında söyledikleri ortaya çıktı.

Örgüt mensubu emniyet çalışanları ile ilgili bilgilerin Gülen'e notlarla iletildiği ve Gülen’in örgüt üyelerine bazı talimatları bu yöntemle verdiği belirtilen iddianamede, örgüt üyelerince Gülen'e yazılan bir mektuba da yer verildi.

AİLELERİ DE SOHBETE DAHİL EDİLİYORDU

Örgüt üyelerinin dağılmaması için ailelerinin de sohbetlere dahil edildiği kaydedilen mektupta, söz konusu örgüt üyelerinin okul çağındaki ve evlilik yaşındaki çocuklarının da takip edildiği aktarıldı.

Mektupta, darbe girişiminden sonra tutuklanan ve FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilen Nazlı Ilıcak'tan da bahsedildi.

"NAZLI HANIM'DAN BAŞKA HAKLILIĞIMIZI SAVUNAN YOK"

Mektubun eski emniyet müdürü Yılmazer'e ayrılan kısımında, 2014 yaz aylarında tutuklanmasının ardından "Halim" isimli örgüt üyesiyle aynı cezaevinde kaldığı ve adına sosyal medya hesabı açıldığı anlatıldı.

Selam Tevhid'de Kumpas Davası'nda yargılandığı duruşmanın gergin geçebileceği ifade edilen mektupta Yılmazer'in, "Medyada haklılığımızı Nazlı (Ilıcak) Hanım'dan başka izah eden yok." dediği aktarıldı.