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FETÖ evine 3 kişi getirene para ve altın veriyorlarmış

FETÖ davasında yargılanan İ.G., örgütle ilgili itiraflarda bulundu.

28.07.2017 - 14:00
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Adana'da FETÖ/PYD soruşturması kapsamında haklarında 15'er yıla kadar hapis cezası istenen davada etkin pişmanlıktan yaralanarak bildiklerini anlatan İ.G., örgüt evlerinde kaldığını, bu evlere 3  veya daha fazla kişi getirenlerin 150 lira ya da çeyrek altınla ödüllendirildiğini söyledi.

PİŞMAN OLDUKLARINI SÖYLEYİP İTİRAF ETTİLER

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde FETÖ/PDY'nin  kapatılan dershane ve okullarında çalışan şüpheliler hakkındaki iddianamesini tamamlayan savcı, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 3'ü firari 7 sanık hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ancak etkin pişmanlıktan yaralanarak örgütle ilgili bildiklerini anlatan ve tahliye edilen sanıklardan İ.G. ve M.H.'nin itirafları iddianamede geniş şekilde yer aldı.

FETÖ evine 3 kişi getirene para ve altın veriyorlarmış

ÇEYREK ALTINLA ÖDÜLLENDİRİYORLARDI

İ.G. maddi yetersizlikler nedeniyle öğrenci olduğu dönemde sınıf arkadaşının teklifi üzerine FETÖ evinde kalmaya başladığını söyledi. Eve kabul edilmeden önce sanıklardan Seyithan A.'nın sonra da Fevzi K.'nın yanına götürüldüğünü, şartları kabul ettikten sonra ödüllendirme sistemini öğrendiğini, bunun da 3 kişiyi örgütevine kazandırana 150 lira ya da çeyrek altın olduğunu itiraf etti.
Fevzi K., hakkında FETÖ üyeliğinden farklı soruşturmalar yürütülürken, bu davanın sanıkları önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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