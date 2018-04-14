FETÖ firarisi Albay KKTC'de yakalandı

Eşi A.C ve 3 çocuğu ile KKTC'de tespit edilen FETÖ firarisi Albay S.C, Girne polisi tarafından yakalandı. Emniyete götürülen S.C'nin Türkiye'ye iade edileceği açıklandı.

KKTC Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Türkiye’de aranan ve 2016 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen Albay S.C. (47), eşi A.C. (41) ve 3 çocuğu ile birlikte Girne’de tespit edilerek tutuklandı. Albay S.C.’nin KKTC’deki işlemlerinin ardından Türkiye’ye teslim edileceği belirtildi.