FETÖ firarisi Aydoğan Vatandaş ABD'de

İlk olarak New Jersey eyaletinin Clifton semtinde bulunan FETÖ mensuplarının buluşma adreslerinden Ant kitabevi ve kafede (Ant Bookstore&Cafe) görüntülenen Vatandaş, ardından gittiği Hackensack semtindeki FETÖ örgütüne yakın isimler tarafından işletilen Cafe 46’ya gitti.

FETÖ'nün Amerika'daki kuruluşlarından Türk Kültür Merkezi'nin (TCC) New Jersey şubesi tarafından bu yıl Nevruz etkinliği de düzenlediği Cafe 46'nın iç kısmında öğle yemeğini yedikten sonra bahçe bölümüne çıkarak yanındaki kişiyle sohbet eden Vatandaş, AA ekibini karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

ELİNDE ÇAY BARDAĞIYLA KAÇTI

AA muhabirinin FETÖ firarisi olarak arandığını belirterek sorular sorması üzerine şok yaşayan Vatandaş, oturduğu masadan kalkarak elindeki çay bardağı ve çantasıyla hızla kaçmaya çalıştı.

15 Temmuz FETÖ darbe girişimiyle ilişkisi ve “Fuat Avni” hesabının yöneticisi olup olmadığı yönündeki sorular üzerine telaşlanan Vatandaş, hızla kafenin iç bölümüne doğru gitti.

Soruları cevapsız bırakan ve kafeye girer girmez polis çağrılmasını isteyen Vatandaş'ın panik halindeki tavır ve hareketleri dikkat çekti.

AA ekibinin olay yerinden uzaklaşmasının ardından kafe çalışanlarının merdiven kurarak güvenlik kameralarını kontrol etmesi de objektiflere yansıdı.

Mekanın müdavimlerinden olan Vatandaş’ın da kitaplarının imza günlerini burada yaptığı ve düzenlenen bazı programlara konuşmacı olarak katıldığı yansıyan görseller arasında.

FETÖ firarisi Vatandaş’ın kitabevinin sahibi Hüseyin Şentürk tarafından binanın dışına kadar uğurlaması ve tokalaşarak ayrılmaları da AA objektiflerine yansıdı.

"FUAT AVNİ" HESABININ YÖNETİCİSİ

Türkiye’de FETÖ’yle ilgili açılan bazı davalarda ismi geçen Vatandaş'ın, bir dönem FETÖ'nün yasa dışı dinleme faaliyetleri sonucunda elde ettiği birtakım bilgileri ve uydurma içerikleri "Fuat Avni" adlı hesaptan paylaşan yöneticilerden biri olduğu iddia edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan 314 sayfalık iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlamasıyla birçok FETÖ yöneticisinin ismi geçmişti. İddianamede Vatandaş'ın "Fuat Avni" hesabının yöneticisi olduğunun değerlendirildiği ifade edilmişti.

Sanık Oğuz Usluer'in 15 Temmuz Darbe girişiminin firari sanığı Adil Öksüz'ün kaçışına yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Erdal Şen adına kayıtlı telefon ile irtibatlı olduğu vurgulanan iddianamede, hem Usluer'in hem de eşinin ByLock kullanıcısı olduğu, Fuat Avni isimli Twitter hesabının kullanıcısı olduğu değerlendirilen ve ABD'de ikamet eden Aydoğan Vatandaş’la irtibatlı olduğu da belirtilmişti.

İKİ AYRI BİLET ALARAK KAÇMIŞTI

2016 yılında Bakırköy Başsavcıvekilliğine getirilen Okan Özsoy'un tamamladığı iddianamede ise Vatandaş'ın, deşifre olduğunu anladığında kripto FETÖ istihbaratçılarının yardımıyla teknik takipten kaçırılarak ve iki ayrı uçak bileti ile yanıltılma yapılarak Almanya üzerinden ABD'ye kaçtığı anlaşılmıştı.

"Fuat Avni" hesabını ilk kuran ve deşifre olan Said Sefa'dan sonra hesabı kullanan kişinin ABD'de yaşayan Aydoğan Vatandaş olduğunun öğrenilmesi üzerine, dönemin soruşturma savcısı Bakırköy Başsavcıvekili Okan Özsoy, terörist Vatandaş'ın bilgi sızdırılmadan yakalanması için hemen talimat vermişti.

İstihbarat Daire Başkanlığıyla beraber yapılan teknik araştırma neticesinde hesabın gerçekten de Aydoğan Vatandaş tarafından kullanıldığı, zaman zaman Türkiye'ye gelip giden Vatandaş'ın burada da hesabı kullandığı belirtilmişti.

TÜRKİYE'YE GELEREK "FUAT AVNİ" HESABINDAN PAYLAŞIMLAR YAPMIŞTI

Babasının rahatsızlığı nedeniyle 8 Temmuz 2014'te Türkiye'ye gelen Vatandaş’ın seyyar wi-fi'ler aracılığıyla internete bağlanarak ABD'den gönderilen şifreli SMS'leri Twitter mesajına dönüştürerek “Fuat Avni” hesabından yayınladığı tespit edilmişti.

Emniyet istihbaratının soruşturmalar kapsamında hazırlayarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği raporda, Vatandaş’ın, 2 yıllık süre zarfında 7 kez yurda giriş-çıkış yaptığı ifade edilmişti.

Aydoğan Vatandaş’ın İstanbul'da bulunduğu zamanlarda Twitter mesajlarını genellikle Güngören ilçesi sınırlarından attığı da raporda yer alan bilgiler arasındaydı.

Vatandaş'ın, 21 Temmuz 2014 günü, Yenibosna Starcity AVM'de bulunan bir kafeden seyyar wi-fi aracılığıyla 2 saat 27 dakika boyunca internete bağlı kaldığı tespit edilmişti.

Vatandaş, bu süre zarfında “Fuat Avni” hesabından 10 mesaj paylaşarak FETÖ'ye karşı 22 Temmuz’da gerçekleştirilen yasa dışı dinleme ile Selam-Tevhid Kumpası soruşturmalarını yürüten polis şeflerine yönelik operasyonu bir gün önceden deşifre ettiği anlaşılmıştı.

Vatandaş’ın 30 Nisan 2014 tarihinde ise Güngören ilçesinde bulunan Real AVM'deki Starbucks Cafe'den wi-fi üzerinden 15 dakika internete bağlı kalarak “Fuat Avni” hesabından 19 tweet paylaşımı yaptığı ortaya çıkmıştı.