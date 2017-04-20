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FETÖ firarisi Bayburt'ta yakalandı

FETÖ'nün finansörlerinden olduğu iddiasıyla İstanbul'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan şüpheli gözaltına alındı.

20.04.2017 - 17:09
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Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, firari şüpheli M.K'nin Aydıntepe ilçesinde vefat eden yakınının cenaze törenine katılacağı bilgisine ulaştı.

CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan TUSKON'a bağlı dernekte yöneticilik yapan, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "silahlı terör örgütüne finansman sağlama" suçlamasıyla aranan M.K, katıldığı cenaze töreninin ardından gözaltına aldı.

FETÖ/PDY'nin İstanbul'daki önemli finansörleri arasında olduğu belirtilen M.K, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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