FETÖ firarisini bir er yakaladı

Kütahya'da bir kargo şirketine giden 27 yaşındaki K.A, iki seferde de farklı kimlikler kullanınca dikkat çekti. Paketini alamayınca kaçmaya çalışan K.A'yı hırsız zanneden bir er yakaladı.

AYNI KARGO ŞİRKETİNE İKİ FARKLI KİMLİK GÖSTERİNCE YAKALANDI

Kargo firmasının şubesine gelen bir kişi, adına gelen paketi alarak ayrıldı. Aynı şahıs bir süre sonra yeniden aynı iş yerine gelerek bu sefer farklı bir kimlikle başka bir kargo paketini almak istedi.

Kargo görevlisi, durumdan şüphelenince paketi teslim etmedi. Bunun üzerine kaçmaya çalışan şahıs, yoldan geçen İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan bir er tarafından hırsız sanılarak yakalandı.

KARAKOLDA KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis merkezine götürülen şüphelinin kullandığı kimliklerin sahte olduğu belirlendi. Sahte kimlikteki isme gelen kargo paketinden ise 1 telefon ve 2 sim kart çıktı. Detaylı incelemede gerçek kimliğinin K.A (27) olduğu anlaşılan şüphelinin FETÖ firarisi olarak arandığı tespit edildi.

Kütahya'da FETÖ'nün kapatılan bir öğrenci yurdunda uzun süre müdürlük yaptığı ve örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlenen şüphelinin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.