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FETÖ ihbarları yapan akademisyen FETÖ'cü çıktı

Adnan Menderes Üniversitesi’nde görev yapan ve birçok kişiyi FETÖ’cü diye ihbarda bulunduğu belirtilen bir profesör KHK ile ihraç edildi.

İHA | 09.07.2018 - 10:34..
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nden yapılan açıklamada Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Tarımsal Makine Sistemleri ABD Başkanı Prof. Dr. T.D. ile üniversitede öğretim görevlisi Ö.D.’in ihraç edildiği belirtildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Soruşturma Komisyonu ve Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilen Prof. Dr. T.D.D’ın, ilgili kurullar tarafından birçok kez uyarılmasına rağmen davranışlarına devam etmesi ve ilgili davranışların ‘güvenlik zaafiyeti’ oluşturması sebebiyle ihraç edildiği bildirildi.

İFTİRA VE ŞANTAJ YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen Prof. Dr. T.D.’ın üniversite içerisinde birçok kişiyi haksız yere FETÖ’cü ve çeşitli terör örgütü mensubu suçlamalarıyla rektörlüğe ihbar ettiği ortaya çıktı.

Üniversite içerisindeki çoğu kişiyi iftira ve şantaj gibi yöntemlerle isyan ettirdiği belirtilen Prof. Dr. T.D’ın ayrıca, meslektaşlarına işyerinde mobbing uyguladığı, gizli ses kayıtları aldığı belirtildi.

FETÖ ihbarları yapan akademisyen FETÖ'cü çıktı

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