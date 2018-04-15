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FETÖ ile dolandıran çete vatandaşın yardımıyla çökertildi

Ankara'da FETÖ üyelerinin tespit edilmesi için başlatılan soruşturmayı kullanarak vatandaşları dolandıran çetenin üyeleri suçüstü yakalandı.

İHA | 15.04.2018 - 07:00..
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15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FÖTÖ soruşturmasını kendi çıkarları doğrultusunda kullanan çete, kurban seçtikleri vatandaşların paralarını dolandırdı. Telefonda kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan Abdülkadir D., ve Fevzettin T., Ankara Batıkent’te yaşayan bir vatandaşı dolandırmak isterken baltayı taşa vurdu.

BİLİNÇLİ VATANDAŞ, DOLANDIRICILARI YAKALATTI

Kendisini arayarak kripto tanımlaması yapılması bahanesiyle üzerindeki evi satıp parasını getirmesi isteyen şahıslardan şüphelenen vatandaş, polise başvurdu. Polisle işbirliği yapan şahıs, evi sattığını ve parayı nerede teslim edeceğini sorarak dolandırıcılarla buluşma yeri ayarladı.

Belirlenen adrese konuşlanan Ankara Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro ekipleri Abdülkadir D., ve Fevzettin T.’yi suçüstünde yakaladı. Dolandırıcılık ve yaralama suçlarından kaydı bulunan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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