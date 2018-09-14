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FETÖ ile mücadele adı altında suç örgütü kurdular

Aralarında kamu çalışanlarının da olduğu bir grup, FETÖ'yle mücadelede devletin yanındaymış gibi görünerek suç örgütü kurdu.

AA | 14.09.2018 - 22:23..
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Isparta'da kendilerini Fetullahçı Terör Örgütü'yle mücadeleye adamış ve devletin yanındaymış gibi göstererek, "çıkar amaçlı suç örgütü" kurdukları iddia edilen gruba yönelik başlatılan soruşturma tamamlandı.

KAMU DAVASI AÇILDI

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kendilerini FETÖ/PDY örgütüyle mücadeleye adamış ve devletin yanındaymış gibi göstererek, kurdukları yayın organları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla suç örgütü kuran ve yönetenlere yönelik soruşturma başlatıldı.

Aralarında bazı kamu görevlilerinin de bulunduğu şüpheliler hakkında silahlı suç örgütünü kurup yönetme, üye olma, yardım etme, görevi kötüye kullanma, yağmaya teşebbüs, iftira, dolandırıcılık, hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma ve ele geçirme suçlarından cezalandırılmaları için kamu davası açıldı.

Soruşturma kapsamında, bazı şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verildi.

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