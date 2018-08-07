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FETÖ imam atıyor emniyet yakalıyor: 8 kişi tutuklandı

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yakaladığı FETÖ'cülerden 8'i tutuklandı.

İHA | 07.08.2018 - 22:35..
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Türkiye'de yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ, emniyetin titiz çalışması karşısında eriyor. Atanan yeni sözde imamlar ve eğitim danışmanlarından 10 kişi yakalandı.

FETÖ imam atıyor emniyet yakalıyor: 8 kişi tutuklandı

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda aralarında sözde il imamı ile eğitim danışmanının da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sözde il imamı ile eğitim danışmanı da adliyeye sevk edilirken, hakim karşısına çıkan 10 FETÖ'cüden 8'inin tutuklandığı, diğer 2'sinin de gözaltında tutulmaya devam edildiği öğrenildi.

FETÖ imam atıyor emniyet yakalıyor: 8 kişi tutuklandı


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