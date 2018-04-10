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FETÖ imamı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Samsun'da, Yunanistan bayraklı bir gemiyle kaçmaya hazırlanan terör örgütünün 'sözde' bölge imamı 'Fatih' kod adlı Murat E.'nin 16 bin 954 kez 'ByLock'a giriş yaptığı belirlendi.

DHA | 10.04.2018 - 13:35..
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca polis, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, örgütün Samsun, Çorum, Amasya, Tokat ve Sinop illerinin 'sözde' bölge imamı Murat E.'yi (46) yakalamak için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün okullarında da görev yapmış, meslekten ihraç edilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Murat E.'nin, Muğla'nın Marmaris ilçesinde olduğunu tespit etti.

FETÖ imamı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

YUNANİSTAN BAYRAKLI YATLA KAÇACAKTI

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nün (KOM) verdiği bilgiyle Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği'nin takip ettiği şüpheli, Yunanistan bayraklı yatla geçen Pazar günü ilçeden kaçmak isterken polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde sahte kimlik kartı, yanındaki çantada dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

3 AYRI HAT KULLANDIĞI ANLAŞILDI

Sorgulanmak üzere Samsun'a getirilen şüphelinin 3 ayrı telefon hattından da 'ByLock' kullandığı ve 2015 yılında 'sözde' bölge imamı olarak atandığı öğrenildi.

Şüphelinin sadece bir telefon hattından 16 bin 954 kez 'ByLock'a giriş yaptığı tespit edildi. Şüphelinin, Gaziantep 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.

Murat E.'nin Samsun Emniyeti'ndeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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