taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.744
USD
3,6110
EURO
4,0983
ALTIN
142,25
PETR
48,2800

FETÖ imamları gaybubet evinde yakalandı

FETÖ'nün sözde "üniversite ve akademisyenler imamı" ile "doktorlar ve mahrem imamı" olarak aranan 2 kişi, gözaltına alındı.

06.07.2017 - 09:33
  1. Haberler
  2. Gündem

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin kentteki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde din kültürü öğretmeni olarak görev yaparken KHK ile meslekten ihraç edilen ve 2010-2013 yıllarında örgütün sözde "üniversite ve akademisyenler imamı", daha sonra da "mühendislerden sorumlu imam" olan ve hakkında yaklaşık 1 yıldır yakalama kararı bulunan Veysel Tıkaç ile örgütün "doktorlar imamı" ve emniyet teşkilatı içerisinde faaliyet yürüten "mahrem imamlardan" olduğu belirlenen eski öğretmen Ramazan Bulduk'un Yenidoğan Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

GAYBUBET EVİNE OPERASYON

Yaklaşık bir ay teknik takip ve izleme çalışması yürüten ve güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, Veysel Tıkaç, Ramazan Bulduk ile aynı evde kalan eski polis memuru Ercan Taş'ın bulunduğu "gaybubet" adı verilen eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.

FETÖ imamları gaybubet evinde yakalandı

KILIK DEĞİŞTİRDİLER

Bu arada, FETÖ imamlarının mahalledeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, polise yakalanmamak için kılık değiştirdikleri görüldü.

Sakal bırakan, şapka ve gözlük takan zanlıların alışveriş yaptıkları markete girerken tedirgin oldukları kamera kayıtlarına yansıdı.

FETÖ imamları gaybubet evinde yakalandı

ÜNİVERSİTE VE AKADEMİSYENLER İMAMI

Veysel Tıkaç'ın "üniversite ve akademisyenler imamı" olarak örgüt adına faaliyet yürüttüğü dönemde üniversite içerisinde FETÖ/PDY mensubu akademisyenlere yönelik sohbet toplantıları yaptığı, örgüte kazandırılmak istenen akademisyenlerle görüştüğü ve bunlara yönelik örgüt adına yurt dışı organizasyonları düzenlediği tespit edildi.

Polis ekipleri, Tıkaç'ın Cumhuriyet Üniversitesinde yapılacak rektörlük seçimlerinde örgüt adına rektör adayı belirleyerek seçimlerde başarılı olması için üniversite içerisinde çalışmalar yaptığını da belirlenmişti.

FETÖ imamları gaybubet evinde yakalandı

DOKTORLAR İMAMI

Ramazan Bulduk'un da "doktorlar imamı" olarak örgüt adına faaliyet yürüttüğü dönemde, FETÖ'nün bir üst mekanizması tarafından kendisine iletilen örgüt kararlarını bir alt sorumlulara ileterek yönetimi sağladığı, örgütün ildeki sağlık çalışanlarına yönelik sohbet toplantılarının takibinden sorumlu olduğu, sağlık personeline yönelik yurt dışı organizasyonları düzenlediği ortaya çıkarıldı.

FETÖ imamları gaybubet evinde yakalandı

BYLOCK KULLANIMI

Bulduk'un emniyetten sorumlu "mahrem imamı" olarak örgüt adına faaliyet yürüttüğü dönemde de Sivas Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet personeline yönelik sohbet toplantılarının takibini yaptığı, örgütçe müdür yardımcısı, zümre başkanı olarak görevlendirildiği ve FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı da tespit edildi.

Eski polis Ercan Taş'ın ise 17-25 Aralık sürecinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinde görev yaptığı ve daha sonra KHK ile meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ imamları gaybubet evinde yakalandı

GAYBUBET NEDİR?

Türk Dil Kurumu'nca "Göz önünde bulunmama" olarak tanımlanır. Örgüte ait bazı evlere bu adın verilmesinin sebebi, örgüt elamanlarını bir süre göz önünden alarak dikkat çekmelerini, yakalanmalarını engellemek ve başka görevlere hazırlamak için saklanma yeri olmasıdır.

İlginizi Çekebilir
Konya'da kaza: 3 ölü
Konya Kulu'da hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Emin Çölaşan Türkiye'nin uçak gemisi projesine inanmıyor
Uçak gemisinin maliyetinin en az 20 milyar dolar olduğunu söyleyen Sözcü yazarı, bunun Türkiye için masal olduğunu ifade etti.
Erdoğan'dan bağımsızlık referandumu sorusuna net cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde yapılacak referandumun benzerinin Türkiye'de yapılamayacağını söyledi.
Binali Yıldırım Suriyeliler konusunda net konuştu
Başbakan Yıldırım, Suriyelilerden suç işleyenlerin sınır dışı edileceğini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan bağımsızlık referandumu sorusuna net cevap

Erdoğan'dan bağımsızlık referandumu sorusuna net cevap

80
Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonu formaları

Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonu formaları

23
Mısır'da Uygur Türklerine gözaltılar

Mısır'da Uygur Türklerine gözaltılar

122
Binali Yıldırım Suriyeliler konusunda net konuştu

Binali Yıldırım Suriyeliler konusunda net konuştu

152
Deniz Akkaya: Hülya Avşar'ın toz kadar değeri yok

Deniz Akkaya: Hülya Avşar'ın toz kadar değeri yok

20
Terör örgütü PKK yandaşları Alman gazeteciye saldırdı

Terör örgütü PKK yandaşları Alman gazeteciye saldırdı

78
Emin Çölaşan Türkiye'nin uçak gemisi projesine inanmıyor

Emin Çölaşan Türkiye'nin uçak gemisi projesine inanmıyor

180
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM