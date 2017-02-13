taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.473
USD
3,6937
EURO
3,9299
ALTIN
146,45
PETR
56,6200

FETÖ itirafçısı öğretmen: 300 lira maaş verdiler

Adana'da gözaltına alınan kadın öğretmen H.Z "Cemaatin dershanesinde 800 lira maaşla çalıştım, 300 lira ödediler" dedi.

13.02.2017 - 12:12
  1. Haberler
  2. İç Haber

2

FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik 15 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4'ü kadın 14 öğretmenin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki sorgusu tamamlandı.

Etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini söyleyen kadın eğitmenlerden H.Z., cemaatle üniversite yıllarında tanıştığını belirterek, şunları anlattı:

"800 LİRA MAAŞLA İŞE BAŞLADIM, 300 LİRA VERİYORLARDI"

"Okulu bitirdikten sonra cemaate bağlı bir dershanede aylık 800 lira maaşla çalışmaya başladım. Maaşlarımız Vakıfbank'a yatıyordu ama banka kartlarımız muhasebe müdüründe duruyordu. Maaşımızı o çekiyor, elden 200- 300 lira veriyordu. Gerisini ise 'sonra hesaplaşırız' diyerek kendisine ayırıyordu.

"BORÇLU ÇIKARDILAR"

Beni cemaatten biri ile evlendirmek istediler kabul etmedim, ayrılmaya karar verdim. İçeride kalan paramı istediğimde ise adıma kurban kestiklerini, gazete aboneliği yaptıklarını söyleyerek, hesap yaptılar ve sonunda ben dershaneye borçlu görünür oldum"FETÖ itirafçısı öğretmen: 300 lira maaş verdiler

"AYLIK 3 KİŞİYİ ABONE YAPMAMIZ İSTENİYORDU"

Dershanede çalıştığı dönemlerde, Zaman Gazetesi'ne abone bulmaları konusunda baskı yapıldığını belirten H.Z., "Aylık 3 kişiyi abone yapmamız isteniyordu. Bulamadığımız aylarda abone bedellerini bizim maaşlarımızdan keseceklerini söylüyorlardı. Ayrıca himmet toplamamız konusunda da baskı yapılıyordu" diye konuştu.FETÖ itirafçısı öğretmen: 300 lira maaş verdiler

14 ÖĞRETMEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cep telefonunda örgütün haberleşme programı ByLock çıkan H.Z., tanımadıkları birisi tarafından zorla yükletildiğini ve cemaatin kirli yüzünü görünce cemaatten ayrıldığını ileri sürdü. H.Z.'nin de aralarında olduğu 14 öğretmen ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.FETÖ itirafçısı öğretmen: 300 lira maaş verdiler

FETÖ itirafçısı öğretmen: 300 lira maaş verdiler

FETÖ itirafçısı öğretmen: 300 lira maaş verdiler

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bahreyn'de Diriliş Ertuğrul jenerik müziği çalındı

Bahreyn'de Diriliş Ertuğrul jenerik müziği çalındı

87
İstanbul'da PKK'lı teröristlere eş zamanlı operasyon

İstanbul'da PKK'lı teröristlere eş zamanlı operasyon

24
İsveçli kadın bakanların İran hassasiyeti

İsveçli kadın bakanların İran hassasiyeti

96
Serdar Erener'in yeni imajı

Serdar Erener'in yeni imajı

27
Bahçeli, akademisyenlere geçmişi hatırlattı

Bahçeli, akademisyenlere geçmişi hatırlattı

101
Kılıçdaroğlu'nun referandum stratejisi: Canvassing

Kılıçdaroğlu'nun referandum stratejisi: Canvassing

0
Kemal Kılıçdaroğlu müftülere mektup yazacak

Kemal Kılıçdaroğlu müftülere mektup yazacak

230
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM