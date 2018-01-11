taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.719
USD
3,7797
EURO
4,5585
ALTIN
160,56
PETR
69,9300

FETÖ itirafçısı üsteğmenin eşi de itirafçı oldu

Kocaeli'de FETÖ üyesi olduğunu söyleyip teslim olan ardından da serbest kalan üsteğmenin eşi de teslim olup, itirafçı oldu.

DHA | 11.01.2018 - 19:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber

FETÖ itirafçısı üsteğmenin eşi de itirafçı oldu

Kocaeli'de, emniyete gelerek FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğunu ve itirafçı olmak istediğini belirten üsteğmen M.K. emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EŞİNİ DE İTİRAFÇI OLMAYA İKNA ETTİ

Üsteğmen M.K. cemaat içerisinde katalog evliliği olarak bilinen usulle evlendiği öğretmen eşi L.K.'yı da itirafçı olmaya ikna ederek, emniyete getirdi. Teslim olan L.K., örgütün KPSS evlerini deşifre etti. Etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olan L.K., örgüt hakkında itiraflarda bulundu.

"KPSS EVİNDE KALDIM"

Cemaatle tanıştıktan sonra üniversiteyi bitiren L.K. mahrem ablaların kendisiyle irtibat kurduğunu belirterek, "Ev ablalarından biri bana KPSS'ye girmemi söyledi. Abla bana 'Senin için çok güzel bir konum düşündük. Çok sıkı ders çalışıp hazırlanman lazım' dedi. Ankara'da ders çalışmam için KPSS evinde kalacağımı söyledi. Ailem de Ankara'da oturuyordu. Onlara bu durumu söylememem gerektiği söylendi. Bu evden ve olanlardan hiç kimseye bahsetmememi söylediler" dedi.

"TELEFONUMA BYLOCK YÜKLEDİLER"

L.K. kendisiyle ilgili bakanlıklarda güzel bir konum düşünüldüğünü, birlikte evde kaldığı kişinin ise ilerleyen zamanlarda bakanlıklarda diplomatlık görevi yaptığını belirterek, "Eve yerleştikten sonra abla benim telefonuma bir program yükleyeceğini ve bu program üzerinden görüşeceğimizi söyleyerek Bylock programını yükledi. Başka akıllı telefon kullananlar olup olmadığını sorarak, olan herkese bu programı yüklediler" diye konuştu.

İTİRAFÇI SUBAY DA KURMAYLIK SINAVLARINI ANLATTI

İtirafçı üsteğmen M.K. ise ifadesinde kurmaylık sınavlarında yapılan usulsüzleri anlatarak, "Kod ismini verdiğim kişi örgüt elemanı bir subaydan bahsederek, 'Sizi kurmaylık sınavında çıkacak sorulara çalıştıracak' dedi. '1 sene çalışın, kazanamazsanız bile biz size yardım edeceğiz' dedi. Ben kurmaylık sınavını kazandım" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Didem'de 61 suçtan aranan firari yakalandı
Didim ilçesinde, ülkenin değişik yerlerinde işlediği 61 ayrı suç nedeniyle aranan ve cezaevi firarisi olduğu da belirtilen O.A. tutuklandı.
Demir parmaklıkları eğerek nezaretten kaçtı
Erzurum’un İspir ilçesi Göçbağlar köyünde büyükbaş hayvan hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan şüpheli, karakolun nezaretindeki demir parmaklıkları esneterek kimseye görünmeden uzaklaştı.
Ağrı'da 18.5 kilo kokain ele geçirildi
Doğubayazıt ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira olduğu belirtilen kokain bulundu.
16 yaşındaki Eren'in polislere sarılma hayali gerçekleşti
Geçirdiği rahatsızlık yüzünden yürüme güçlüğü çeken 16 yaşındaki Eren Emir, hayalini gerçekleştirerek özel harekatçılara sarıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

523
Çankırı Valisi eşiyle ilgili torpil iddiasını yalanladı

Çankırı Valisi eşiyle ilgili torpil iddiasını yalanladı

289
Ahmet Türk 'HDP başkanlığına aday olmam' dedi

Ahmet Türk 'HDP başkanlığına aday olmam' dedi

136
Türkiye-BAE krizinin perde arkası: Sevakin Adası

Türkiye-BAE krizinin perde arkası: Sevakin Adası

43
20 kilometre hızla giderken takla attı

20 kilometre hızla giderken takla attı

126
İstanbul- İzmir arası 3,5 saate iniyor

İstanbul- İzmir arası 3,5 saate iniyor

192
PKK, CHP'nin operasyonlara engel olmasını istedi

PKK, CHP'nin operasyonlara engel olmasını istedi

159
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM