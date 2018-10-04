taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.05675
Euro
6.96745
Altın
1198.065
Borsa
97187.87
Gram Altın
233.389

FETÖ kampındaki silahlı şüpheli olayında soru işaretleri

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki FETÖ kampında dün yaşandığı iddia edilen olayda, kampın girişini gösteren tüm kameraların bozuk olduğu ortaya çıktı.

AA | 04.10.2018 - 01:40..
  1. Haberler
  2. Dünya
FETÖ kampındaki silahlı şüpheli olayında soru işaretleri

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya eyaletindeki kampında dün yaşandığı iddia edilen "silahlı şüpheli" olayı, kampın girişindeki kameraların bozuk olduğunun ortaya çıkmasıyla soru işaretlerine neden oldu.

FETÖ kampındaki silahlı şüpheli olayında soru işaretleri

İKİ KAMERA DA ÇALIŞMIYOR

AA muhabirinin, kampta 3 buçuk yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Austin Davos’tan edindiği bilgiye göre, şüphelinin bulunduğu noktayı gören iki kameranın da çalışmadığı ortaya çıktı.

FETÖ kampındaki silahlı şüpheli olayında soru işaretleri

GÖREVLİ, ŞÜPHELİNİN EŞGALİNİ BİLMİYOR

Muhabirin "şüphelinin eşkaliyle ilgili" ısrarlı sorularına yanıt veremeyen görevli, bu kişinin kameralar tarafından tespit edilmiş olması gerektiği yönündeki soruya, "Burayı gösteren kameralar çalışmıyor." yanıtını verdi.

FETÖ kampındaki silahlı şüpheli olayında soru işaretleri

FETÖ kampındaki silahlı şüpheli olayında soru işaretleri

KAMERALAR "BOZUKMUŞ"

Buna göre kampın girişindeki güvenlik görevlilerinin şüpheliyi tespit edemedikleri, aynı şekilde kampın girişini gösteren kameraların da bozuk olması sebebiyle şüpheliye ait görüntülerin mevcut olmadığı belirlendi. Davos, söz konusu iki kameradan birisinin bir süredir bozuk olduğunu, diğerinin ise önceki gün dün bozulduğunu iddia etti.

FETÖ kampındaki silahlı şüpheli olayında soru işaretleri

Kapıdaki güvenlik görevlileri, “Elinizde şüphelinin eşkali var mı?” şeklindeki soruya ise “Hayır. Bunu polise sorun” şeklinde kaçamak yanıt verdi.

Yüksek güvenlik tedbirleri alındığı bilinen kamptaki kameraların birdenbire bozulmuş olması, akıllarda "silahlı şüpheli olayının ne şekilde gerçekleştiğine" yönelik soru işaretleri bıraktı.

Güvenlik görevlileri sabah kampa gelen şüphelinin silahlı olduğunu iddia etse de polis raporunda şüphelinin silah taşıdığına dair bir ifadeye de yer verilmedi.

FETÖ kampındaki silahlı şüpheli olayında soru işaretleri

"KAMPA GİRMEYE ÇALIŞTI" İDDİASI DA TUTARSIZ

Öte yandan FETÖ'nün ABD'deki kuruluşlarından Ortak Değerler İttifakı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "şüphelinin kampa girmeye çalıştığı" iddia edilirken, kapıdaki güvenlik görevlisin "şüphelinin sadece kampın girişinde durduğunu" belirtmesi de dikkat çekti.

FETÖ kampındaki silahlı şüpheli olayında soru işaretleri

AA ekibi olay mahallinde araştırmalarını sürdürürken FETÖ kampında yöneticilik yapan Emrullah Polat adlı firarinin kamptan ayrılırken kameralara yakalanmamak için bölgeden hızla uzaklaşması da objektiflere yansıdı.

FETÖ kampındaki silahlı şüpheli olayında soru işaretleri

ŞÜPHELİ "YAKALANAMADI"

Pensilvanya Eyalet Polisi Lehighton bölgesi tarafından yapılan "kamuyu bilgilendirme" raporunda, olay mahallinde görüldüğü rapor edilen şüphelinin yakalanamadığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Belirtilen tarih ve saatte polisler, bir silahın ateşlendiği ihbarı üzerine belirtilen adrese intikal etti. Güvenlik görevlisi, (kampın) güvenlik girişinin dışında izinsiz bir kişinin olduğu yöne doğru ateş etmiş. Tanımlanamayan kişi olay yerinden kaçmış. Polis memurları bölgedeki aramalarını tamamladılar ve tanımlanamayan kişiyi bulamadılar. Soruşturma sürüyor." ifadesine yer verilmişti.

FETÖ kampındaki silahlı şüpheli olayında soru işaretleri

Söz konusu şüphelinin tamamen siyah giyinmiş beyaz bir erkek olduğu belirtilen raporda, şüphelinin silahlı olduğuna yönelik bir ifade ise yer almamıştı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan FETÖ kampında sabah saatlerinde meydana geldiği bildirilen bir olayı araştırmak üzere kampın etrafını polisin sardığı belirtilmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir oyundu

Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir oyundu

76
FETÖ kampındaki silahlı şüpheli olayında soru işaretleri

FETÖ kampındaki silahlı şüpheli olayında soru işaretleri

19
Putin: Türkiye ile İdlib'de dayanışma içindeyiz

Putin: Türkiye ile İdlib'de dayanışma içindeyiz

24
Güneş Sistemi'nde çok uzak bir gök cismi tespit edildi

Güneş Sistemi'nde çok uzak bir gök cismi tespit edildi

1
Papa: Kilisedeki günahlar için af dilemeliyiz

Papa: Kilisedeki günahlar için af dilemeliyiz

6
Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

0
Bakan Pakdemirli: Dost ülke İran’ın yanındayız

Bakan Pakdemirli: Dost ülke İran’ın yanındayız

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM