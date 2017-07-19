FETÖ lideri Gülen Sisi yanlısı gazeteye konuştu

15 Temmuz günü milletin iradesine el koymak isteyen cuntacılara geçit verilmedi. 249 şehit verdiğimiz kanlı darbe girişiminin ele başı Gülen, hiçbir zaman suçunu itiraf etmeyip, kendini aklamaya çalıştı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi yanlısı El-Yevm 7 gazetesine röportaj veren FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 15 Temmuz'la ilgili açıklamalarda bulundu.

FETO: DARBEYİ ULUSALCI LAİKLER YAPTI

Fethullah Gülen, darbe girişiminin başrolü olduğuna dair olan iddiaları reddederek, ulusalcı laik kesimin darbeyi yaptığı söyledi.

TİYATRO DEMİŞTİ

Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Gülen, daha önce CNN'e verdiği röportajda "Darbeden çok Hollywood filmine benziyor. Sahnelenen bir senaryoya benziyor. Zaten planladıkları bir şeyi ortaya koyuyorlarmış gibime geliyor." şeklinde konuşmuştu.