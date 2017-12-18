taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.177
USD
3,8375
EURO
4,5383
ALTIN
155,74
PETR
63,7400

Nuh Mete Yüksel, FETÖ'cü iş adamının avukatı oldu

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 22'si tutuklu 41 sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüt yöneticiliği' suçundan yargılanması başladı.

DHA | 18.12.2017 - 13:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen hakkında ilk iddianameyi hazırlayan Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) eski Savcısı Nuh Mete Yüksel'in, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Muğla Sanayici ve İşadamları Derneği (MUSİD) eski Başkanı Sami Çoban'ın avukatı olması dikkat çekti. Yüksel'in, FETÖ'nün kumpas kaseti sonucu görevden alındığı ileri sürülmüştü.

Nuh Mete Yüksel, FETÖ'cü iş adamının avukatı oldu

GİZLİ TANIK İFADELERİ ANLATIMLARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 29 Nisan 2015 tarihinde ifadesine başvurulan gizli tanık 'Burak'ın Muğla'daki FETÖ yapılanmasına ilişkin anlatımları üzerine dosya, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. 'Silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüt yöneticiliği' suçlarından 8 Eylül günü 22'si tutuklu, 41 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Nuh Mete Yüksel, FETÖ'cü iş adamının avukatı oldu

360 SAYFALIK İDDİANAME

360 sayfalık iddianamede, FETÖ kapsamında Muğla'da faaliyet gösteren ve örgütün kontrolünde olduğu değerlendirilen Bereket Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş. ve Çağlayan Dağıtım Pazarlama Basım Yayın Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin ortakları, örgütün sözde 'il imamı' ve onların 'yardımcısı' olan kişiler ile mütevelli heyeti soruşturmaya dahil edildi.

Nuh Mete Yüksel, FETÖ'cü iş adamının avukatı oldu

MUĞLA İL İMAMI BAĞLI FAALİYETLER...

Hazırlanan iddianamede, Muğla'daki FETÖ'ye ait okul, dershane ve yurtların Bereket Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret A.Ş. üzerinden faaliyete geçirildiği, örgüt üyelerinin bu şirket üzerinden sigortalanarak okul, yurt, dershane hatta örgüte ait öğrenci evlerinde faaliyet gösterdikleri, himmet, kurban, bağış gibi paraların toplandığına yer verildi. Örgüt liderinin talimatlarının örgüt üyelerine iletildiği faaliyetler olan örgüt toplantılarının da buralarda yapıldığı, bu şirketin, örgütün diğer il ve ilçelerde kontrolündeki diğer şirketler ile irtibatlı olduğu, her birinin örgütün sözde 'il imamı'na bağlı olarak faaliyetlerini yürüttükleri de iddianamede yer aldı.

Nuh Mete Yüksel, FETÖ'cü iş adamının avukatı oldu

BANK ASYA'YA 1 MİLYON 63 BİN DOLAR YATIRMIŞ

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, örgütün mali yapısına ilişkin deliller de ortaya konuldu. Örgüte ait çek, senet ve himmet gelirlerinin güvenilir örgüt üyelerinin adlarına kayıtlı banka hesapları üzerinden nakde çevrilip, örgütün para kuryesine verilerek, bağlı bulundukları Denizli veya İzmir'deki daha üst düzey yöneticilere elden teslim edildiği kaydedildi. Bir iş adamının 2014 yılının Ocak ayında sözde 'il imamı' İ.K.'nin emri ile 1 milyon 63 bin doları 6 örgüt üyesine teslim ettiği, Bank Asya'ya destek olunması için bu paraların bankaya yatırıldığı tespit edildi.

Nuh Mete Yüksel, FETÖ'cü iş adamının avukatı oldu

BYLOCK KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

İddianamede 'il imamı' İ.K. ile il ablası A.Ç. arasında 19 Şubat 2016 tarihinde örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' üzerinden yaptıkları yazışmalara da yer verildi. A.Ç.'nin ilçelerde bulunan örgütün 'bölge sorumluları' ile Fethiye'de bildikleri bir otelde 1- 2 gün kalınmasına ilişkin talebine, sözde 'il imamı' İ.K. tarafından "A. hocam, şu anda her taraf karışık. Siz mümkün mertebe hareket etmeyin. Yapabileceğiniz en iyi iş, ilden çıkarken tedbirli bir şekilde çıkalım. Gideceğimiz yeri kimseyle paylaşmayalım. Müessese değil, ablaların evini kullanalım. Tel kesinlikle götürmeyelim. Ekip 7 kişiyi geçmesin." yazıldığı ortaya çıktı.

Nuh Mete Yüksel, FETÖ'cü iş adamının avukatı oldu

CEZAEVİNE PUSULA GÖNDERDİ

Muğla çatı iddianamesinde sözde 'il imamı' olan İ.K.'nin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini açıklamasının ardından bu davanın tutuklu sanıklarından O.Ö.'nün yakınlarına cezaevinden pusula gönderdiği ortaya çıktı.

DAVA BAŞLADI

FETÖ/PDY Muğla çatı davasının ilk duruşması, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonuna dönüştürülen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın salonunda bugün başladı. Tutuklu 22 sanık, yoğun güvenlik önlemleri altında, cezaevi ring araçlarıyla duruşmanın görüleceği salona getirildi. Tutuksuz sanıklardan da duruşmaya gelenler oldu. Avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu.

NUH METE YÜKSEL FETÖ'DEN TUTUKLU İŞ ADAMINA AVUKAT OLDU

Öte yandan FETÖ elebaşı Gülen hakkında ilk iddianameyi hazırlayan DGM eski Savcısı Nuh Mete Yüksel'in, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Muğla Sanayici ve İşadamları Derneği eski Başkanı Çoban'ın avukatı olması dikkat çekti. Duruşma, kimlik tespitiyle başladı.

İlginizi Çekebilir
İş yerinden çıkarken tabancayla vuruldu
Malatya’da Muhammed İkbal A., işyerinden çıkan Mahmut D.'yi tabancayla vurarak yaraladı.
FETÖ davasında tutuklanan avukat tahliye edildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Nuri Polat, çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi.
Cumhurbaşkanı, AK Parti Çorum İl Kongresi’ne katılacak
AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ocak’ta gerçekleşecek AK Parti Çorum İl Kongresine katılacağını açıkladı.
Türkiye birikimleriyle büyüyor
Birikim Okulları Batıkent Kampüsü Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımlarıyla açıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mesut Yılmaz'ın en acı günü

Mesut Yılmaz'ın en acı günü

102
Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

421
Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

145
ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

212
Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

242
Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

66
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM