FETÖ Medya Yapılanması Davası'nda ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasına ilişkin davanın İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında, tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül hazır bulundu.
TAHLİYE YOK
Mahkeme heyeti, Başbakanlığın sanıkların mal varlıkları üzerine tedbir kararı konulması talebini reddetti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün suçun vasfı ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesi gerekçeleriyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme sanıklara ve avukatlara esas hakkında beyanda bulunmaları için duruşmayı 12 Şubat'a erteledi.