FETÖ Medya Yapılanması Davası'nda ara karar

Sibirya soğuklarının yaşandığı Doğu Anadolu buz kesti. Ardahan sıfırın altında 26 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu.

Mahkeme ara karında, Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Rus Lider Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye geldi.

Türkiye'ye verdiği sözünü yerine getirmeyen Avrupa Birliği, Suriyeli sığınmacılar için yeni insan yardım programına onay verdi.

1 Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı Perşembe günü Fransa ile toplam 62 savaş uçağı için bir anlaşma yapan Katar, şimdi de İngiltere ile söz kesti.

2 Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Alman ekibi Bayern Münih oldu.

3 Kaza yapan Burak Yılmaz'a ağır fatura Sarıyer'de sabaha karşı kaza yapan Burak Yılmaz'a, polis gelmeden olay yerinden uzaklaştığı için 1 milyon 425 bin lira masraf çıktı.

4 Ruhani'den Suudi Arabistan'a İsrail uyarısı İran Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan'ın İsrail ile arasına mesafe koyması durumunda ilişkilerinin düzelebileceğini söyledi.

5 En İyi YouTuber Enes Batur Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bir ilk yaşandı. Bu sene verilen ödüller arasına yeni eklenen En İyi YouTuber Ödülü, Enes Batur'un oldu.

6 Sibel Can'ın küçük oğlu gecelerde Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt önceki akşam Karaköy’deydi.