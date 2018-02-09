FETÖ Mülkiye Yapılanması davasında karar çıktı

FETÖ'nün Mülkiye Yapılanması'na ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 14 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

HÜSEYİN AVNİ MUTLU TAHLİYE EDİLDİ

Davaya bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yu 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, Mutlu'nun tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak yurt dışına çıkış yasağı koydu ve tahliyesine hükmetti.

ÇAPKIN'A YURT DIŞI YASAĞI

Bir önceki duruşmada ev hapsine çarptırılarak tahliye edilen tutuksuz sanık İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çapkın, hakkındaki adli kontrol şartı kaldırılarak ev hapsi sonlandırılmış oldu. Hüseyin Çapkın'a da ayrıca yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

"BİZDEN VATAN HAİNİ ÇIKMAZ"

Duruşma çıkışında açıklama yapan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, ''Türk adaletine hep inandık, güvendik. Tahliye olduk, küçük bir takıntımız var ama tahliye olduk tabii. O da inşallah bir üst mahkemeler var. Adalet sistemimize inandık çok şükür. Tahliye olduk, sevinçliyiz. Bizden vatan haini çıkmaz.'' dedi.

Hüseyin Çapkın: Bizden vatan haini çıkmaz VİDEO