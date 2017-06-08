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FETÖ operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı

Uşak merkezli 6 ilde yürütülen FETÖ operasyonunda 3'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı.

08.06.2017 - 09:27
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FETÖ operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, İzmir, Manisa, Denizli, Kütahya ve Aydın'da örgütün "ideolojik" kanadına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda değişik meslek gruplarından 3'ü kadın toplam 11 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişinin daha arandığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Şüphelilerin büyük bölümünün örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddia edildi.

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