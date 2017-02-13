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FETÖ operasyonunda 11 öğretmen tutuklandı

Adana'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan öğretmenlerin ifade işlemleri tamamlandı.

13.02.2017 - 17:36
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FETÖ operasyonunda 11 öğretmen tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY’nin öğretmenlerine yönelik 31 Ocak günü Adana, İstanbul, İzmir, Konya, Nevşehir, Kayseri, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon düzelendi.

20 ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 20 öğretmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğretmenlerden 1’i ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 19’u bugün adliyeye sevk edildi. Savcının, ifadelerini aldıktan sonra tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk ettiği zanlılardan 11’i tutuklanırken, 8’i adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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