FETÖ operasyonunda 14 asker hakkında gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı.

14 YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında 11'i jandarma, 2'si 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, 1'i Konya Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görevli 14 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Bunun üzerine bugün polis tarafından Konya, Ankara, İstanbul, Sivas ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 asker gözaltına alındı, 1'inin de daha önceki operasyonlarda tutuklandığı belirtildi.

BYLOCK KULLANIMI

14 askerden 12'sinin örgütün 'ByLock' adlı haberleşme programını kullandığı ileri sürülürken 10'unun daha önce meslekten ihraç edildiği, 3'ünün açığa alındığı ve Konya Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki üsteğmeninde halen görevde olduğu ifade edildi.