FETÖ operasyonunda 23 asker tutuklandı

Nobel ödüllü bilim adamı Sir John Edward Sulston hayatını kaybetti. Sulston, insan gen haritasının deşifresine önemli katkılarda bulunmuştukurucusu olduğu The Wellcome Sanger Enstitüsünden yapılan açı

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Diyarbakır'daki Akif İnal okulu pislik yuvasına döndü

Diyarbakır tuvalet kapılarının bile olmadığı bir okul, temizlik yapılmadığı için mikrop yuvasına döndü.