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FETÖ operasyonunda 24 polis gözaltına alındı

Bursa'da FETÖ örgütüne üye olmaktan mesleklerinden ihraç edilen 25 polis memurundan 24'ü gözaltına alındı. Bir şüphelinin araması devam ediyor.

İHA | 06.08.2018 - 09:43..
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Bursa’da FETÖ/PDY terör örgütü mensubu olmaktan meslekten kovulan 24 polis bu sabah yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Bursa İl Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen meslekten ihraç edilmiş 25 polis memurunun yakalanması için sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 24 şüpheli yakalanırken, aranan bir şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

FETÖ operasyonunda 24 polis gözaltına alındı

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