FETÖ operasyonunda 29 muvazzaf asker yakalandı

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Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkiidaşlarını ağırlayacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Antalya'da bir araya gelecek.