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FETÖ operasyonunda 29 muvazzaf asker yakalandı

11 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 29 muvazzaf asker yakalandı.

18.11.2017 - 00:16
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Ağrı merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 29 muvazzaf asker yakalandı.

FETÖ operasyonunda 29 muvazzaf asker yakalandı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin askeri yapılmasına ilişkin Ağrı merkezli, İstanbul, Ankara, Çanakkale, Erzurum, Trabzon, Karaman, Giresun, Malatya, Balıkesir ve Kırklareli'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 32 muvazzaf askerden 29'u gözaltına alındı.

Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

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