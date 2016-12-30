1 İhracat ve ithalat rakamları açıklandı Türkiye'nin ihracatı, Kasım ayında geçen seneye göre yüzde 9,7 artarak 12 milyar 817 milyon dolar oldu.

2 Harbiye Açıkhava Sahnesi yıkılmayacak Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nu yenileme projesi için gerekli çalışmalar yapılıyor.

3 Küba'da bir yenilik daha Küba’da halk artık internete evinden erişim sağlayabilecek.

4 FETÖ operasyonunda 3 subay tutuklandı Trabzon'da FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen 6 askeri personelden 3’ü tutuklandı

5 Galatasaray'da 6 kişiyle daha yollar ayrılacak Chedjou, Hamit ve Sigthorsson'un sözleşmesini fesheden G.Sarat yönetimi, aralarında Podolski'nin olduğu 6 isimle daha yollarını ayıracak.

6 Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Diyarbakır'da Lice, Hazro ve Kocaköy'e bağlı 11 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.