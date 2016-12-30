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FETÖ operasyonunda 3 subay tutuklandı

Trabzon'da FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen 6 askeri personelden 3’ü tutuklandı

DHA | 30.12.2016 - 09:54
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FETÖ operasyonunda 3 subay tutuklandı

15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık'ta Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Artvin Garnizon Komutanı Piyade Albay A.D., Kıbrıs Mekanize Piyade Tabur Komutanlığı'nda görevli Kurmay Yarbay İ.A, Genelkurmay Başkanlığı Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanı Albay İ.G, Binbaşı M.I, Kurmay Yarbay R.D. ve Yüzbaşı A.Ö. dün adliyeye sevk edildi.

3 SUBAY DA SERBEST BIRAKILDI

Kurmay Yarbay R.D., Binbaşı M.I. ve Yüzbaşı A.Ö. mahkemece tutuklandı, diğer 3 subay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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