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FETÖ operasyonunda çok sayıda gözaltı

FETÖ operasyonunda yapılan eş zamanı operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

18.11.2017 - 07:16
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İstanbul'da gece saatlerinde birçok adrese eş zamanlı olarak FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

FETÖ operasyonunda çok sayıda gözaltı

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

İstanbul'da gece saatlerinde, daha önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı olarak FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FETÖ operasyonunda çok sayıda gözaltı

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