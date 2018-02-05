FETÖ pansiyonu ilkokul oldu

Tokat'ın Turhal ilçesindeki Müftü Mahallesi'nde, FETÖ/PDY'ye ait kapatılan pansiyon binası Atatürk İlkokulu'na devredildi.
EĞİTİM VERMEYE BAŞLADI
2017-2018 eğitim öğretim yılında ikinci yarıyıla yetiştirilen okul, düzenlenen törenle eğitim vermeye başladı.
Açılışın ardından AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer, Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Ay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız ve İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin sınıfları dolaşarak öğretmen ve öğrencilere başarı diledi.