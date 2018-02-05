FETÖ pansiyonu ilkokul oldu

Mehmetçik'in Afrin'in merkezine doğru kararlı bir şekilde ilerlemesi nedeniyle panik halinde olan teröristler, hendeklere yığınak yapmaya başladı.

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Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde

Kurultayın 2. gününde Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde Sera Kadıgil'in olması tepkilere neden oldu.