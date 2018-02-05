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FETÖ pansiyonu ilkokul oldu

Tokat'ın Turhal ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ait pansiyon kapatıldıktan sonra yeniden düzenlenerek ilköğretim öğrencileri için eğitime açıldı.

AA | 05.02.2018 - 13:51..
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Tokat'ın Turhal ilçesindeki Müftü Mahallesi'nde, FETÖ/PDY'ye ait kapatılan pansiyon binası Atatürk İlkokulu'na devredildi.

FETÖ pansiyonu ilkokul oldu

EĞİTİM VERMEYE BAŞLADI

2017-2018 eğitim öğretim yılında ikinci yarıyıla yetiştirilen okul, düzenlenen törenle eğitim vermeye başladı.

FETÖ pansiyonu ilkokul oldu

Açılışın ardından AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer, Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Ay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız ve İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin sınıfları dolaşarak öğretmen ve öğrencilere başarı diledi.

FETÖ pansiyonu ilkokul oldu

FETÖ pansiyonu ilkokul oldu

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