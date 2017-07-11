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FETÖ sanığı binbaşı, duruşmada evlenme teklif etti

FETÖ'den tutuklu yargılanan binbaşı Bülent Yılancı, boşandığı eşine mahkemede "Benimle evlenir misin?" diye teklifte bulundu.

11.07.2017 - 16:02
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FETÖ sanığı binbaşı, duruşmada evlenme teklif etti

Edirne'de 15 Temmuz darbe girişiminde rol aldıkları iddiasıyla, aralarında ordudan ihraç edilen 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da bulunduğu 8'i tutuklu 22 askerin yargılanmasına Edirne 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tüm savunmalarının tamamlanmasının ardından avukatlar ve sanıklar mahkemeye tahliye talebinde bulundu.

Bu sırada söz olan ve Süloğlu ilçesinde görevliyken 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanan binbaşı Bülent Yılancı, daha önce boşandığı eşi Özlem'in kendisine bu süreçte çok destek olduğunu söyledi.

"BENİMLE EVLENİR MİSİN?"

Duruşmayı seyircilerin bulunduğu bölümde izleyen eski eşi Özlem'e dönen Yılancı, "12 aydır tutukluyum. Tayinle Süloğlu’na gelme sebebim, eski eşimdir. Kendisi arkada oturuyor. Bu süreçte bana çok destek oldu. Umarım bu süreç işe yarar. Kendisini seviyorum. Benimle evlenir misin?" diye sordu.

ESKİ EŞİ SESSİZ KALDI

Duruşmayı izleyenlerin alkışlarıyla desteklediği teklif sonrası adının Özlem olduğu belirtilen eski eş sessizliğini korudu. Bülent ve Özlem çiftinin 15 Temmuz sürecinden önce boşandığı kaydedildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Diğer sanık ve avukatlarının taleplerinin ardından duruşma savcısı sanık savunmalarının ve taleplerinin incelenmesi için süre istedi. Duruşma ertelendi.

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