FETÖ sanığı eski polislerden 5'i tahliye edildi

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Söz verilen sanıklardan Recai A., kullandığı telefonun ByLock için uygun yazılımda olmadığını iddia etti.

İDDİALARI KABUL ETMEDİLER

Müslüm A. da Bank Asya’ya yara yatırmadığını ileri sürerek, ByLock kullandığı iddialarını reddetti. Örgüte eleman kazandırdığı iddia edilen eski komiser yardımcısı Sedat P. ise hakkında suçlamalarda bulunan H.G.’nin açığa alındıktan 15 gün sonra kendisine iftira attığını ileri sürdü. Diğer sanıklar da ByLock kullandıkları yönündeki iddiaları kabul etmedi.

5'İ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, on beşer yıl hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklardan Seyhan D, Yusuf Ö., Bilal T. ve Ali Ö.'yü il sınırları ve yurt dışına çıkış, Hüseyin K.'yı da yurt dışına çıkış yasağı koyarak adli kontrolle tahliye etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Diğer sanıkların ise tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.