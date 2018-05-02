taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.791
USD
4,1471
EURO
4,9795
ALTIN
174,72
PETR
73,0300

Meslekten ihraç edilmiş FETÖ sanığı 3 polise hapis cezası

Silahlı terör örgütü üyesi oldukları suçlamasıyla yargılanan meslekten ihraç edilmiş 3 eski polise, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

AA | 02.05.2018 - 13:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber

f

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, terör örgütü üyesi oldukları suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar Esat Sarı ve Salih Özen ile tutuklu sanık Hanifi Erol hazır bulundu.

"BYLOCK KULLANMADIM"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen ve örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede "SAY" kodu ile derecelendirilen, polislikten ihraç edilen Sarı, suçlamaları reddederek, "Darende'de olay yeri inceleme polisiydim. İlçede herkes beni tanırdı. Benim ismimi veren tanıktan şikayetçiyim. 'ByLock' kullanmadım. Bank Asya'da hesabım yok. Okullarına çocuklarımı göndermedim." dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Sanıklardan örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede "SAY" kodu ile derecelendirilen, polis memurluğundan ihraç edilen Salih Özen ve "A5" koduyla derecelendirilen, görevden ihraç edilen eski komiser Hanifi Erol da "terör örgütü üyeliği" suçlamalarını kabul etmedi.

6 YIL 3'ER AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuksuz sanıklar Sarı ve Özen ile tutuklu sanık Erol'a 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
'Boğuluyor' ihbarı yapılan kişi: Keyfimi kaçırdınız
Antalya'da bir kişi, denizde boğulduğunu sanarak polise ihbarda bulunanlara, "Her gün saatlerce yüzerim. Keyfimi kaçırdınız" diye tepki gösterdi.
Sosyal medyada terör propagandasına 1,5 yıl hapis
Samsun’da sosyal paylaşım sitesinde terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanan şahıs, yargılandığı mahkemece 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.
Doğal yaşam parkının sahibi aslan saldırısına uğradı
Güney Afrika'da bir doğal yaşam parkında, aslan saldırısına uğrayan Mike Hodge hastaneye kaldırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4 parti daha ittifak yaptı

4 parti daha ittifak yaptı

837
CHP, Ali Babacan'a adaylık teklifi götürdü

CHP, Ali Babacan'a adaylık teklifi götürdü

226
Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

187
Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı

Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı

196
Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

246
Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

97
Süper Lig ikincisi için Devler Ligi artık daha kolay

Süper Lig ikincisi için Devler Ligi artık daha kolay

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM