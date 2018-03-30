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FETÖ sanığı eski Tuğgeneral Sağır'a 12 yıl hapis

Darbe girişiminin ardından tutuklanan Sivas eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır'a silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.

İHA | 30.03.2018 - 01:53..
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20 aydır devam eden yargılanmanın duruşmasında kendini savunan Sivas eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır için 12 yıl hapis cezası verildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAKTAN 12 YIL

Sivas 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, ’anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ ve ’silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçlamalarıyla yargılanan ve Tokat T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Fatih Celaleddin Sağır ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti avukatların savunmalarını dinledikten karar için duruşmaya ara verdi. Yaklaşık 2 saat süren aranın ardından mahkeme heyeti Sivas eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır’ın ’anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan beraatine hükmetti.

Sağır’ın ’silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ise 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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