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FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

15 Temmuz hain darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün arkadaşı Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, yol kenarında beklerken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA | 23.12.2017 - 04:23..
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FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

Özgür Şekerci yönetimindeki 81 T 1054 plakalı otomobil, Düzce'de yol kenarında bekleyen Hüdaverdi Adam'a çarptı. Hastaneye kaldırılan Adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, gece saatlerinde, D-100 Karayolu Çerkez Taşköprü mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Özgür Şekerci yönetimindeki 81 T 1054 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen Prof. Dr. Hüdaverdi Adam'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

FETÖ sanığı trafik kazasında öldü


TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görevli Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz'ün arkadaşı olduğu iddia edilen Sakarya Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, FETÖ soruşturması kapsamında geçen yıl Ağustos ayında gözaltına alınmış, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

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