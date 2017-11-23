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FETÖ sanığı vatandaşlara işgalci iması yaptı

15 Temmuz gecesi darbe girişimine direnen kahraman vatandaşlara işgalci benzetmesi yapan sanık, mahkeme başkanını da kızdırdı.

23.11.2017 - 13:45
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dava

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Özel Kalem Müdür Yardımcısı Kurmay Binbaşı Recep Özkan savunma yaptı.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık Özkan, 15 Temmuz akşamı komutanları ayrılmadan mesaiyi terk etmedikleri için kendisinin de karargahta olduğunu söyledi. Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlık katına 15-20 kişilik, Özel Kuvvet Komutanlığı'ndan olduğunu kıyafetlerinden anladığı bir timin çelik başlıklı, çelik yelekli ve silahlı olarak geldiğini ve önlerinde de Güler'in emir subayı Binbaşı Mehmet Akkurt'un bulunduğunu anlattı.

VATANDAŞLARA İŞGALCİ BENZETMESİ KIZDIRDI

Savunmasında, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'nda darbecilere karşı mücadele veren vatandaşlar için işgalci benzetmesi yapan Özkan'a müşteki ve avukatları tepki gösterdi.

HERKESİ PROVOKE ETMEYE ÇALIŞIYORSUN

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik de "Darbecilere karşı direnen ve cuntayı püskürten vatandaşı karargahı işgal etmiş gibi gösteremezsin. Bana elinde silah olan bir vatandaş göster. Sabahtan beri herkesi provoke etmeye çalışıyorsun. Vatandaşa, işgal etmiş imasında bulunamazsın" diyerek sanık Özkan'a tepki gösterdi.

Duruşmayı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan ve eski Çevre ve Şehircilik Bakanı, Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ve AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz de izledi.

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