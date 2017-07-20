FETÖ sanığı yakını mahkeme heyetine küfür etti

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu 6 sanık, İskenderun'daki, 2'si ise Kahramanmaraş'taki cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

BYLOCK KULLANIMI

Bazı tutuksuz sanıklar ile tanık ve avukatların da hazır bulunduğu duruşmada, mahkeme başkanı, "ByLock" kullandığı tespit edilen sanıklarla ilgili tanıkların beyanlarını dinledi.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti daha sonra ara kararında, tutuklu sanıklardan birinin tahliyesine, diğerlerinin de mevcut hallerinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için davayı erteledi.

MAHKEME HEYETİNE KÜFÜR ETTİ

Bu sırada mahkeme salonunda izleyici olarak bulunan ve tutukluluğunun devamına karar verilen sanıklardan Serhat Ş'nin ağabeyi M.F.Ş. mahkeme heyetine bağırıp küfür etti.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine görevli polislerce salondan çıkartılan M.F.Ş. gözaltına alındı. M.F.Ş'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.