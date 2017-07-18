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FETÖ sanığına 'itirafçı olma' baskısı

Kayseri'de FETÖ'ye ilişkin davada yargılanan eski emniyet müdürü, cezaevinde kendisine itirafçı olmaması yönünde baskı yapıldığı söyledi.

18.07.2017 - 13:19
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FETÖ sanığına 'itirafçı olma' baskısı

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, eski Bünyan Emniyet Müdürü tutuklu sanık İrfan Soner Yiğit ve avukatı katıldı.

Savunmasında, "FETÖ'den tiksiniyorum." diyen Yiğit, söz konusu terör örgütünün çökertilmesi için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirtti.

'İTİRAFÇI OLUP CENNETİ, AHİRETİNİ KAYBETME'

Tutuklu kaldığı süre boyunca sağlıklı düşünme fırsatı bulduğunu, neticede itirafçı olarak bildiği her şeyi anlatmaya karar verdiğini vurgulayan Yiğit, "Benim itirafçı olacağımı duyan diğer FETÖ sanıkları bana baskı yapmaya başladı. 'İtirafçı olup cenneti, ahiretini kaybetme' dediler ama ben bu yapının artık çökertilmesini istiyorum. Bunun için de bildiğim her şeyi anlatacağım." ifadelerini kullandı.

Yiğit, birlikte toplantılara gittiği ve telefonuna ByLock yükleyen kişiyi "Bekir" olarak tanıdığını söyledi.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak için itirafçı olan Yiğit'in tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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