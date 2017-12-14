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FETÖ sanığının "Erman Toroğlu" savunması

15 Temmuz darbe girişi Jandarma Genel Komutanlığı'nda yaşananlarla ilgili duruşmalar devam ederken bir sanığın "Erman Toroğlu gibi savunma yapmak istiyorum" demesi tepki çekti.

AA | 14.12.2017 - 19:13..
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FETÖ sanığının

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahındaki eylemlerle ilgili 244 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam ediliyor.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın duruşması, sanık eski üsteğmen Erhan Mumcu'nun savunmasıyla başladı.

SOMUT DELİLLER YOK DEDİ

Olay tarihinde Jandarma Genel Komutanlığında personel subayı olarak görev yaptığını belirterek, darbe girişiminde yer almadığını savunan Mumcu, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını ileri sürdü.

15 Temmuz akşamı Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Kadir Söylemez'in emriyle mesai sonrasında çalışmaya devam ettiğini belirten Mumcu, odasında bulunduğu sırada seslerin gelmesi üzerine dışarı çıktığını anlattı.

FETÖ sanığının

Bu sırada rütbeli personelin cephanelikten silah aldığını gördüğünü belirten Mumcu, bunun üzerine silahlığa giderek mühimmat ve MP-5 tabanca aldığını kaydetti.

Mumcu, silah alınması emrini kimin verdiği konusunda bilgisinin olmadığını savunarak ilerleyen saatlerde nizamiye bölgesinde çatışma seslerinin geldiğini ifade etti.

Sabah saatlerinde 11. kata çıktığında şube müdürü ve diğer personeli burada gördüğünü belirten Mumcu, diğer personelle polise teslim olduklarını anlattı.

FETÖ sanığının

"ERMAN TOROĞLU GİBİ YORUMLAMAK İSTİYORUM"

Çapraz sorgu sırasında, olay günü karargahtaki silahlı ve teçhizatlı görüntülerinden elde edilen fotoğrafları gösterilen Mumcu, fotoğraflar için "Bana benziyor ama hatırlamıyorum. 'Görüntülerdeki benim' diyerek yargıyı yanıltmak istemiyorum" demekle yetindi.

Mumcu'nun, mahkeme salonundaki ekrana yansıtılan bir fotoğrafı için, "Bu kare hakkında Erman Toroğlu gibi yorum yapmak istiyorum" ifadesi, müşteki ve avukatlarının tepkisini çekti.

FETÖ sanığının

Başbakanlık avukatı Hayrettin Bıyıklıoğlu'nun "Fotoğraflarınıza baktığımızda o gün olabilecek her yerde varsınız. Komuta katı, 10 ve 11. kat, görüntü izleme merkezi, rehinelerin tutulduğu salonun önünde bulunduğunuz anlar kameralara yansıyor. Şimdi, Erman Toroğlu yaklaşımınız üzerine soruyorum. Bu durumunuzu nasıl yorumlamamız gerekiyor?" sorusuna sanık Mumcu, "Bu görüntüler, bir insanın cani ve terörist olduğu gerçeğini ortaya koymaz." cevabını verdi.

FETÖ sanığının

Davanın sanıklarından eski yüzbaşı Yavuz Keçeci'nin "Jandarma Genel Komutanlığı imamı Erhan Mumcu olabilir" iddiası sorulan Mumcu, "Bu konuya ilişkin bugüne kadar kimse bana bir soru sormadı, garip bir durum. Günümüz için çamur at izi kalsın, böyle bir şey yok. Bunların (FETÖ) imamlarının sivil olacağı bellidir." savunmasını yaptı.

Hakkında beyanlarda bulunan Keçeci ile husumetinin olmadığını belirten Mumcu, söz konusu şahsı tanımadığını ancak mahkeme salonunda gördüğünü iddia etti.

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