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FETÖ sanığının eşi kendini astı

Aydın'ın Söke ilçesinde, FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla geçen yıl tutuklanan V.G.'nin eşi 60 yaşındaki Hatice Gündebahar intihar etti.

12.06.2017 - 10:56
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intihar

Çocuklarıyla birlikte kendilerine ait kırtasiye dükkanını işleten, kocası FETÖ/PDY'den tutuklu 2 çocuk annesi Hatice Gündebahar, Fevzipaşa Mahallesi Faik Kocagöz Caddesi'ndeki evinde kimsenin olmadığı sırada iple kendisini tavana asarak yaşamına son verdi.

Yakınları eve gelince Günbahar'ı tavana asılı buldu. Olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. Ölüm haberi yakınları üzerine sinir krizi geçirdi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Söke Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gündebahar'ın neden intihar ettiği yapılan araştırmalardan sonra netlik kazanacak. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FETÖ sanığının eşi kendini astı

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