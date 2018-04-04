FETÖ sanığının Hadise talebi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isim olan ve çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ile "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa Jandarma Alay Komutanı albay Yurdakul Akkuş'un da aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hacı Hüseyin Ç ve Ali Y. katıldı.

Duruşmada, eski Bursa Jandarma Alay Komutanı albay Akkuş ile eski rütbeli askerler Yılmaz G, Hakan K, Ali Ç, Kemal Ş, Ertuğrul Y, Murat Y, Ayhan Ş, Erkan D, Mustafa E, İbrahim Ç. ve Duran D. ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu. Tutuksuz sanık Ali B. ve Bilal D. ise duruşmaya katılmadı.

HADİSE'NİN DİNLENMESİNİ İSTEDİ

Sanıklardan Yılmaz G. ise savunmasında, 15 Temmuz akşamı bir alışveriş merkezinde bulunduğunu ardından aynı yerde eşi ve çocuklarıyla şarkıcı Hadise'nin verdiği konseri izlediğini, dolayısıyla darbe girişiminden haberi olmadığını belirtti. Yılmaz G. alışveriş yaptığı iş yerlerinin kamera kayıtlarının istenmesini ve Hadise'nin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, tutuklu sanıkların T.C.K 309. maddesi gereği "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Akkuş'un "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 10 ila 15 yıl arasında, diğer tutuklu sanıkların "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 ila 10 yıl arasında hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Cumhuriyet Savcısı ayrıca tutuksuz sanıkların beraatını istedi.

Mahkeme heyeti verilen aranın ardından, şarkıcı Hadise'nin tanık olarak dinlenmesine mevcut dosya kapsamında gerek olmadığına, sanıkların tutukluluk ve adli kontrol hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.