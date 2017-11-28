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FETÖ sanığının iç çamaşırından ayetler ve notlar çıktı

Genelkurmay çatı davası sanıklarından eski kurmay binbaşı Ahmet Yıldız'ın, iç çamaşırının içinde bazı notlar sakladığı belirlendi.

AA | 28.11.2017 - 04:33..
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Yıldız, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan'da 16 Kasım'da görülen duruşmanın ardından cezaevine götürülürken, duyarlı kapıda yapılan üst aramasında, üzerinde ne gizlediğinin sorulması üzerine bir şey gizlemediğini belirterek "korse" olduğunu söyledi.

İÇ ÇAMAŞIRINDAN AYETLER VE NOTLAR ÇIKTI

Atletinin iç kısmında saklanmış vaziyette, beş A4 boyutu kağıt ve iki küçük not kağıdı bulunması üzerine Yıldız, bunların ayet olduğunu ifade etti. Kağıtlarla ilgili incelemede ayetlerin yanı sıra farklı notlar da tespit edildi.

Ele geçirilen notlar, "Talimat niteliği taşıyacak yazılar içerdiği düşünülmektedir." şeklinde tutanak altında alındı.

FETÖ sanığının iç çamaşırından ayetler ve notlar çıktı

ALTI ÇİZİLİ AYETLER VE NOTLAR

Ele geçirilen kağıtlar arasında bazı surelerden altı çizilen ayetlerin olduğu, bazı kelimelerin altına da Türkçe notlar alındığı görüldü.

Notlar arasında başka bir sanığın savunmasına ait bölüm de tespit edilirken, FETÖ üyelerini motive edici ifadeler de belirlendi.

Bozuk bir el yazısıyla hazırlanan notlarda, "2017 eşlere, 2018 işlerinize kavuşacaksınız", "Dua kalbin sesi olmalı, gecenin sırrı yatıp uyumakta değil dertli uyanmaktadır", "Aktüaliteyi takip eden, kendi meselesini takip edemez", "Dua halkasına dahil olmayanlar var", "Gece zikzak çizen gündüzleri de zikzak çizer", "Ben diyen kendini bitirir. Bir dua ettik, kar yağdı dersen işi berbat edersin", "1 Kasım'da güzel şeyler olacak bekleyin. 20 gün sürecek", "Hidayet K. Kasım bayramımız olacak", "... Hatırım tahliye duası, bardak ters bu iş bitti", Dua 'Kaf, ha, ya, ayn, sin, sad, mim hürmetine tahliye imkanlarını kolaylaştır'", "Kasım'da ABD'de 100 aleyhine propaganda yapılacakmış" gibi ifadeler dikkat çekti.

Ayrıca "Biz önümüzde yaşlı en önde 1 yürüyoruz. Taşlık bir yer. 1 namazı bırakmayın diyor (ilk aylardan) Zor bir geçit 1 ve yaşlı atladı, sonra hepimiz geçti atladı." "Çöl savaş. Ok 1'e saplanıyor sırtına. Güneşe arkasını dönüyor. Güneş sırtına vuruyor. 1, güneş batıdan doğacak diyor, 1 yükseliyor. Bulut yumruk şeklini alıp gidip diğer tarafı dağıtıyor. Güneş açılıyor parlıyor" gibi rüya anlatımları da notlar arasında yer aldı.

Bir rüya anlatımının da bulunduğu notlar arasında "Konya bir cemaat lideri sürekli kötülüyormuş. Rüyasında 3 gün 1 görmüş. Arkası dönük imiş. Çok üzülmüş. Niye olduğunu sormuş 1, 'Onlar benim dostlarım' demiş. Ertesi gün 'onlar bizim kardeşlerimiz' demiş." ifadeleri yer aldı.

1,10 VE 100, FETÖ ELEBAŞI MI?

"1", "10", "100" gibi rakamlarla bazı kişiler isim verilmeden tasvir edilirken, 1 numaranın ise FETÖ elebaşı olduğu Fetullah Gülen sanılıyor.

Notlar arasında sahabe isimleri olduğu değerlendirilen bir isim listesi de yer alıyor.

Kağıtlara el konularak incelenmek üzere ilgili birimlere gönderildi.

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