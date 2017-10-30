FETÖ seçim öncesi ABD milletvekillerine bağışta bulunmuş

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Adliye Sarayı'ndaki konferans salonunda görülen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebinde bulunan, 25 Ağustos'ta KHK ile meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Yrd. Doç. Dr. Tuncay Kamaş, savunmasında, yüksek lisans eğitimi için 2008 yılında ABD'ye gittiğini söyledi.

"İSLAM MİSYONERLİĞİ YAPILMAMASI KONUSU İRDELENİYORDU"

FETÖ'nün oldukça dejenere olduğunu, örgüt mensuplarının Amerikalılardan daha çok "Amerikancı" olduklarını gözlemlediğini belirten sanık Kamaş, "Bu insanlarla çoğu kez tartışmışımdır. ABD'li üst düzey yetkililere yönelik... Örneğin, hakim, rahipler, şerifler ve milletvekilleri gibi kişilere yönelik diyalog yemeği, piknik ve Türkiye gezileri benzeri organizasyonlar düzenleniyordu. Bu tip organizasyonlar çok zamanımızı alıyordu. ABD'de din yerine, çoğalma, nüfuz daha önemseniyordu. ABD'de özellikle İslam misyonerliği yapılmaması konusu irdeleniyordu." şeklinde konuştu.

"MİLLETVEKİLLERİ BAĞIŞLARLA DESTEKLENİYORDU"

Amerikalılara hoş görünmek için örgütün dini hususlarda birçok taviz verdiğine tanık olduğunu anlatan Kamaş, şunları kaydetti:

"ABD'de genel seçimler öncesi bu örgütün siyasete bulaştığına da şahit oldum. Prensiplerime aykırı olduğu için siyaseti hiç sevmeyen, ilgi duymayan, apolitik birisi olduğum için hiçbir katkıda bulunmadım. Seçimler öncesinde Güney Karolina eyaletinin hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat milletvekilleri bağışlarla destekleniyordu. Bu işleri eyaletin başındaki örgüt imamı Akif A. idare ediyordu. Seçilen milletvekilleriyle de temas kurarak Türkiye gezilerine ve diyalog yemeklerine davet ediyordu."

Tutuklu sanık eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alparslan Birdane de 2013 yılında profesör olduğunu, elde ettiği hiçbir başarının arkasında FETÖ'nün bulunmadığını savundu.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

21 ARALIK'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Abdurrahman Kiremitçi, Alparslan Birdane, Elif Ilgaz Çağlayan, Muhsin Özdemir, Sami Taban, Semih Bilge, Zübeyir Kılıç ile İsmail Taşkın'ın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı 21 Aralık'a erteledi.