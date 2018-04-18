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FETÖ soruşturması kapsamında 25 subaya gözaltı kararı

FETÖ soruşturması kapsamında 16 albay 9 yarbay olmak üzere toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA | 18.04.2018 - 11:08..
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Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ soruşturması kapsamında 16 albay 9 yarbay olmak üzere toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon yapılan bilgilendirmede, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki  asker şahıslardan FETÖ' nün 'Mahrem imamlar' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen ve haklarında idari işlem de yapılan Havacı 16 Albay, 9 Yarbay olmak üzere toplam 25 kişi hakkında  gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara ve 6 ilde devam etmektedir" denildi.

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