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FETÖ soruşturmasında 2 öğrenciye 6'şar yıl 3'er ay hapis

'ByLock' kullandıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 2 üniversite öğrencisine 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

09.11.2017 - 16:05
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FETÖ soruşturmasında 2 öğrenciye 6'şar yıl 3'er ay hapis

 

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı görülen davada tutuklu yargılanan sanıklar Gizem S. ile Büşra T. hazır bulundu. Tutuklu üniversite öğrencisi Gizem S. yaptığı savunmada 'ByLock' programını indirmediğini ve kullanmadığını öne sürerek tahliyesini istedi.

"O PROGRAMI İNDİRMEDİM"

Tutuklu diğer sanık Büşra Turan ise "12 yıldır aynı hattımı kullanırım. Teknik bir sorun olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle o programı indirmedim, kullanmadım. Terör örgütünün hiçbir zaman içerisinde bulunmadım.” dedi.

6 YIL 3 AY HAPİS

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar Gizem S. ve Büşra T.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan  6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına, tutukta geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak tahliyelerine karar verdi.

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