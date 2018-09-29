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FETÖ soruşturmasında 5 kişi hakkında tutuklama kararı

Adana merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla salıverildi.

AA | 29.09.2018 - 10:02..
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ASD

Eski polis ve askeri okul öğrencisi oldukları öğrenilen zanlılar sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

TOPLAM TUTUKLU SAYISI 8

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında tutuklananların sayısı da 8'e yükselmiş oldu.

Adana, İzmir, Manisa, Hatay, Kütahya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmış, soruşturmanın devamında ise aranan 2 kişi yakalanmıştı.

Daha önce adliyeye sevk edilen 8 kişiden aralarında örgütün Adana'daki kadın hakim ve savcılardan sorumlu mahrem imamı olduğu öne sürülen Elif G'nin de olduğu 3 kişi tutuklanmış, 5 kişi ise adli kontrol kararıyla salıverilmişti.

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