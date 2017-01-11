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FETÖ soruşturmasında 80 asker eşi tutuklandı

15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol aldığı belirlenen 80 asker eşi tutuklandı.

İHA | 11.01.2017 - 23:23
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde aktif rol oynadıkları belirlenen 105 askerin eşlerine yönelik operasyonu kapsamında gözaltına alınan 84 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden 83’ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 80’i, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık”, “örgütlü sahtecilik” ve “terör örgütü üyesi olma” suçlarından tutuklandı, 3’ü de adli kontrolle serbest bırakıldı.

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